Depuis sa création en 1992, ESCA Ecole de Management compte aujourd’hui un réseau de lauréats de plus de 3000. Un tel nombre représente une force importante de réseautage en tenant compte de la qualité ainsi que de la variété des postes et responsabilités assumées par ces derniers.



ESCA Alumni est l’association des lauréats de ESCA Ecole de Management. Elle compte dans ses rangs des professionnels, des porteurs de projets, des fournisseurs, des clients, des enseignants et des étudiants.



ESCA Alumni est le point de rencontre des :

• Lauréats de ESCA Ecole de Management, tous cycles confondus

• Etudiants de ESCA Ecole de Management, tous cycles n’ayant pas encore obtenu leurs diplômes

• Membres d’Honneur, personnalités, corps professoral et administratif ayant marqué l’école

• Amis de ESCA Ecole de Management, toute personne externe à l’école et désire contribuer au développement de l’association



Notre ultime ambition à moyen terme devenir l’association de référence des Alumni de l’Afrique francophone.