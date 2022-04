Escale En Périgord - CHAMBRE D'HÔTES MALAYOLLE EN PÉRIGORD

A 8 km de Périgueux et au centre du département de la Dordogne, dans le calme et la verdure d’un parc arboré de 6000 m2, Michele et Michel vous accueillent dans leurs chambres d’hôtes situées à l’étage de la maison.

Une vue plongeante sur la nature, une situation idéale pour des vacances sereines et sportives, pour se retrouver en famille, avec des enfants ou simplement à deux...

Vous trouverez autour de la piscine calme et détente. Un copieux petit déjeuner, suivant la météo, vous sera servi en terrasse ou dans la salle à manger familiale. Un dîner est possible sur réservation.



Autour de MALAYOLLE vous découvrirez une région authentique, des sites préhistoriques grandioses, les mille et un châteaux du Périgord, les nombreux chemins de randonnées pédestres et équestres, une cuisine gourmande et généreuse..



Pour votre séjour nous pouvons vous proposer:



Soit une suite pour deux personnes, (Prix pour une nuitée 80 €)

Chambre CORAIL (25m2) ou chambre BAMBOU (25m2) , un salon de lecture /télé (30m2), salle d’eau et WC.



Soit une suite familiale Vous disposez d’un étage complet de 130 m2 pour votre confort. (pour une famille de 6 personnes maxi)

A composer à partir des trois chambres : CORAIL (25 m2), BAMBOU (25 m2), PERIGORD (18 m2) possibilité de lit bébé

, un salon de lecture /télé avec un lit de 130 x 190 (30m2), , salle d’eau et WC.

Prix pour une nuitée: 2 personnes 80 € / 3 personnes 120 € / 4 personnes 150 € / 5 personnes 200 € / 6 personnes 215 €



Vous restez plusieurs nuits ?

Vous désirez passer Un week-end,

Consultez nous...



Diner possible autour de la piscine le soir. Sur réservation nous pouvons vous proposer un repas de produits de la région selon les saisons et le marché, 25 € tout compris.

Quelle que soit la formule vous avez accès à la piscine privée de 10 x 5 m, un parc de 6000 m2, terrasses extérieures, ping-pong, pétanque, volley ball.



Consultez nous...



CHAMBRES D'HÔTES MALAYOLLE EN PERIGORD

MALAYOLLE

24750 TRELISSAC - PERIGUEUX

05 53 08 29 13 - 06 47 96 40 31 - 06 09 70 48 53

www.escale-en-perigord.fr - infos@escale-en-perigord.fr



Tables d'hôtes