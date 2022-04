Ancien du college des vieulles branches a abre sous feuilles de coniflaire de chien de chasse a cour de ferme la porte derriere toi de ma maison et pres atout surtout kan on anrien a gagner du temps pour tout perdre au jeun de rien manger sava un moment da tendre toujours la fin on aimerai savoir le debut c est quan meme de manger meme pour vivre d amour et d eau fraiche l hiver sest pas vacille surtout quan il gele a tine partout si on aime pas ca s est degeu lache meme avec les dois propre de mr propre les vc se nest pas ma specialité ji vai pour oblgation et non par delectation mais toues nles intentions sont boones maman si on neme la confiture de sa < gm pour ceux qui ne sont pas famille il reste le jeu voeu pieu ou matelas pour ceux qui ne son pas kadodique ou an gli kan gouro originaaire des indes cas desdescen ou des ande de l age de pierre mais au fait quel age a pierre? ne t en fait pas pierre roule toujours sans faire de mousse meme avec un demi ou un quart de belge qui a la fritte ture a la peche au gros chalut cha va bien

dans ma tete de veau mor nay le jour meme que toi est parti par la fenetre en prenant la porte??????



Mes compétences :

gaz