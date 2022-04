Escalier & Mobilier Design LA STYLIQUE

.Designer de mobilier et d'escalier design, le studio La Stylique et le designer indépendant: Jean Luc Chevallier, vous présentent une rare collection de pièces qui sont l'aboutissement de 25 ans d'expérience dans le Luxe.

Chaque création est l'alliage minutieux de matériaux apportant chacun leur spécificité; le bois pour son authenticité, le verre pour sa transparence et sa luminosité, le métal et le corian pour leur ligne contemporaine.

Travaillant avec son réseau d'artisans, le studio La Stylique, trouvera le design juste pour sublimer votre intérieur.



Mes compétences :

Designer

Médaille de Bronze du concours Lépine 1991