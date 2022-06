Esmaël GHARRASSE

Après quelques années d'expériences en tant que conseiller service clientèle et multitask je souhaite relever un nouveau défi professionnel dans une fonction autre qui me permettra d'apprendre un nouveau métier sur le terrain.



jeune homme stable, souriant, et avide d'apprendre chaque jour quelque chose qui pourrait enrichir mon expérience professionnelle.





Une préférence pour les entreprises internationales avec possibilité d'évolution professionnelle





Pour me contacter veuillez m'envoyer un mail à l'adresse esmael_ben@hotmail.com





Ou par téléphone au numéro 0032485216356









Merci, pour votre visite









À bientôt !