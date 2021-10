Je suis actuellement employé en tant que rédacteur Web, et mes principales responsabilités consistent à préparer du contenu pour le Web. Il s'agit notamment de mettre à jour le site Web en y ajoutant des informations sur nos derniers produits, de réviser les articles de blog rédigés par d'autres employés et de rédiger des textes pour des campagnes publicitaires qui seront mises en ligne. Mon expérience dans ces domaines comprend un travail considérable avec HTML, CSS et WordPress.

Liens utiles :

https://linktr.ee/informaticonseil.fr

https://www.doyoubuzz.com/estban-bonnet

Mon Podcast

https://anchor.fm/estban3/episodes/Prsentation-informaticonseil-fr-e19ce70

Mon site : https://www.informaticonseil.fr/