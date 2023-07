Estelle COUZINOU (JARRY)

Après des études en secrétariat / comptabilité puis dans le secteur du social, j'ai acquis une expérience professionnelle de 9 ans au sein de lindustrie du luxe, dans un contexte artisanal, avec un fort accent sur le travail en équipe. A travers diverses mobilité interne, j'ai pu développer une polyvalence, une capacité d'adaptation et des compétences sur la gestion de tâches administratives, gestion de stock et la coordination.



Le plus grand projet sur lequel j'ai travaillé : c'est moi-même, sur le fait de me développer et de me former à de nouvelles compétences et savoirs.



En parallèle de ma carrière professionnelle, j'ai investi dans mon propre développement personnel en acquérant de nouvelles compétences et connaissances. Cet objectif démontre ma détermination à atteindre mes objectifs, ainsi que ma capacité à travailler de manière autonome.



Aujourd'hui, dotée d'une formation Assistante Ressources Humaines (bientôt diplômée ?) et à mon vif intérêt pour les domaines de l'emploi, la formation et l'accompagnement, mon objectif est de contribuer à l'élaboration de projets professionnels en offrant un soutien personnalisé dans la recherche d'emploi et l'évolution professionnelle, tout en assurant un suivi attentif. Je souhaite être dans laction, évoluer dans un environnement stimulant et bienveillant, me sentir utile au quotidien et développer mes compétences dans ces domaines.



Mes qualités ?

Fiabilité et discrétion ;

Rigoureuse, méthodique et organisée ;

Sens du service, qualité d'écoute et empathie ;



Mes souhaits ?

Élargir mes compétences et connaissances pour continuer à grandir professionnellement ;

Relever de nouveaux défis professionnels stimulants ;

Travailler dans un environnement inclusif, respectueux et épanouissant ;

Contribuer à un environnement de travail positif et favoriser une culture de bienveillance ;

Participer à des projets inspirants qui me permettent de m'épanouir professionnellement