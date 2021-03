Créée en 2005 au Pays Basque, la société Gesadour offre aux entreprises et aux professionnels des services et des solutions d'externalisation de leur standard téléphonique et de leurs services clients.



Depuis 15 ans, Gesadour répond aux attentes des TPE, PME, des professions libérales juridiques et des artisans.



Nous accompagnons les entreprises dans leur démarche d'externalisation de gestion de standard.

Gesadour est une entreprise à taille humaine située à Bayonne et répond aux exigences et aux attentes de ses clients : prises d'appels, relève de standard, gestion des rendez-vous, prises de messages, filtrage des appels.



Gesadour adapte ses services aux besoins de ses clients et aux métiers de leurs entreprises.

Loffre pro de Gesadour est complète et s'enrichit de nombreuses expériences clients.



Gesadour vous propose :



- La gestion de standard

- La relève de standard

- Le transfert et filtrage d'appels

- La prise de messages

- La gestion d'agenda



07.66.71.19.91

https://www.gesadour-pro.com/

https://www.linkedin.com/in/estelle-morosi

https://www.linkedin.com/company/gesadourpro