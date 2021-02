Estelle P.

Titulaire depuis 1994 d’un poste d’orthophoniste à temps plein au sein de la fonction publique hospitalière (pédopsychiatrie et ITEP.)



En juin 2015, j'ai obtenu un diplôme de Cadre de Santé Paramédical et un Master 2 d'Ingénierie et Management de la Santé.



J'intègre un nouveau Centre Hospitalier en tant que Cadre de Santé responsable d'un EHPAD.



Mes compétences :

Psychologie de l'enfant

Politique de la ville

Management

Orthophonie

Santé

Linguistique

Ecoute

Analyser écouter réfléchir agir

Communication

Gestion de la qualité

Santé publique

Droit de la santé

Pédagogie

Gériatrie