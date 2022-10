Estelle POURSAFA

Je suis Estelle, votre ACCELERATEUR DE RECRUTEMENT !



Recruteuse indépendante, mon travail, c'est de VOUS FAIRE GAGNER DU TEMPS ET OPTIMISER VOS RECRUTEMENTS de façon qualitatif ! Comment ? On en discute ! https://calendly.com/estellepoursafa-intenserh/15min?back=1&month=2022-03



Vous êtes une Start-up et vous souhaitez gagner du temps sur vos recrutements?

Vous êtes une TPE / PME et vous n'avez pas le temps ? pas les ressources ? des difficultés à recruter ?



Si c'est ce que vous vivez, alors je peux vous aider !





Je baigne dans le recrutement depuis 2013, mon écoute et mon sens de l'analyse me permettent de comprendre vos enjeux et d'effectuer des recrutements efficaces et maitrisés.



Proximité | Transparence | Responsabilité , mes valeurs pour collaborer ensemble afin de trouver une solution SUR MESURE dans le but de satisfaire vos exigences.



Vous l'avez compris, je vous trouve la bonne personne au bon moment au bon endroit !





RECRUTEMENT



Sourcing :

o Définition du besoin

o Création et diffusion d4annonces sur les jobboards

o Sourcing dans le vivier, le réseau et les CVthèques

o Shorlist : Lecture et tri des CV



Présélection :

o Entretien téléphonique

o Compte rendu d'entretien



Sélection :

o Entretien complémentaire

o Prise de référence

o Compte rendu



Processus entier de recrutement :

o Sourcing

o Présélection

o Sélection

o Shortlist

o Effectuer les retours négatifs





Les PLUS !





AUDIT SUR LE RECRUTEMENT :

- Etat des lieux : en 6 étapes

- Recommandations





FORMATION EN RECRUTEMENT :

- Bilan : état des lieux

- Processus de recrutement : en 7 étapes





COACHING GESTION DE CARRIERE :

- Bilan

- Définition de l'objectif

- Plan d'action

- Suivi



A votre écoute, pour échanger sur vos problématiques de recrutement !



Prenez rendez vous = > https://calendly.com/estellepoursafa-intenserh/15min?back=1&month=2022-03



0667871080 contact@intenserh.fr



A bientôt !



Estelle, Votre recruteuse indépendante