Estelle RAVELLI

Diplômée d'un Master 2 en Droit de la Santé et Protection sociale, je suis actuellement à la recherche d'un poste dans le domaine de la santé en tant que juriste (établissement de santé, association, ...).



J'ai toujours été intéressée par le milieu médical notamment par le fait qu'il se situe à un carrefour d'une multitude d'autres domaines.



Forte de mon intérêt pour ce domaine, j'ai complété ma formation par un autre Master en Santé Internationale en partenariat avec l'Université de Senghor. Cette formation m'a donné une vision internationale à la gestion des risques sanitaires et en particulier des risques épidémiologiques.



Au cours de mon cursus universitaire, la réalisation de divers stages m'ont permis de découvrir de manière globale le secteur sanitaire et médico-social.

J'ai ainsi pu développer des connaissances et compétences notamment dans le domaine de la qualité et gestion des risques en clinique.



Le vaste champ sanitaire et médico-social demande, en plus des connaissances théoriques, de faire preuve d'adaptabilité et de polyvalence qu'il me plait de continuer à développer à travers mes prochaines expériences professionnelles.