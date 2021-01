Estelle SOUBEYRAND-LENOIR

Docteur en en science des matériaux physique chimie et nanosciences, je possède une double compétence en chimie:

- Coordination transversale internationale - Pilotage de projet - Management d'équipes

- Expert en filtration de gas acides et pesticides

- Expertises techniques & instructions de dossiers pour la gestion de sinistres industriels

- Développement de synthèses organiques classiques et parallèles (robotisation des méthodes; nanotechnologie)

- Conception, réalisation, validation d'instruments et de méthodes d'analyse en physicochimie des matériaux poreux (Energétique / Environnement / Pétrochimie)



http://scholar.google.fr/citations?user=3vTmaWYAAAAJ&hl=fr



Je souhaite m'investir dans une équipe innovante et mettre à votre disposition mes compétences pour faire avancer vos projets.



Mes compétences :

R&D

Chimie analytique

Chimie

Robotique

Industrie pharmaceutique

CEM

Production

Gestion de projet

Analyse

Qualité

Rédaction technique

Instrumentation

Gestion de sinistres

Responsabilité civile

Transversalité savoirs