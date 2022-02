Je m'apelle Esther Le Guyader et j'ai 23 ans.

Je suis disponible pour tous contrats à durée indéterminée, déterminée, de remplacement, de remplacement maladie ou saisonnier.

Je suis motivée.J'aime vraiment le contact avec la clientèle et je sais qu'il faut être en tout premier lieu disponible et attentionné envers celle ci.

J'ai obtenu un BAC PRO technicien conseiller vendeur au lycée du Mené qui se situe à Merdrignac ainsi qu'un bac pro mecanicien aeronautique.

Je suis autonome (permis B), responsable, sérieuse, j'ai envie d'apprendre, me perfectionner et je n'ai pas de contraintes.



Esther Le Guyader



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Exel