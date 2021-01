Eteve ETEVE (RABOURDIN)

Après des études d'Histoire et de Sciences politiques, j'ai réalisé un parcours professionnel dans la communication, les relations publiques et la diplomatie.



Aujourd'hui, j'oriente ma vie professionnelle vers des missions internationales

visant à promouvoir les intérêts de la France à l'étranger.

Il s'agit de valoriser la diplomatie territoriale à l'international.



Mes compétences :

- Elaborer et animer un réseau de communication

-Rechercher, maîtriser et diffuser linformation

-Développer des projets de développement à l'étranger

-Manager une équipe

-Rédiger des articles, des notes, des courriers ..