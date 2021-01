ETHIS Ressources Humaines est un cabinet de conseil en recrutement et en management, indépendant à taille humaine (1.5 M€, 12 personnes), implanté principalement sur la région Ouest avec des bureaux sur Nantes et Rennes. Nous sommes également présents à Paris, Grenoble et Bruxelles grâce à notre réseau de partenaires.



Nous pouvons compter sur les relations de confiance tissées avec nos clients depuis des années. Nous possédons en effet une expérience confirmée (entre 10 et 25 ans) des métiers du recrutement et/ou de lentrepreneuriat.



Nos activités :



1. Le recrutement de cadres et de cadres dirigeants : 80% de notre activité, par approche directe (50% des missions) ou par approche mixte (annonce + base de données)

2. Le bilan de compétence / outplacement / coaching et formation : 20% de notre activité.



Nous intervenons sur tous les métiers, pour des entreprises principalement basées sur la région Ouest (PME/PMI, Groupes français ou étrangers).



Nous vous invitons à consulter notre site internet www.ethis-rh.fr. Vous pourrez notamment visualiser les offres que nous menons actuellement pour le compte de nos clients.



Nous restons à votre disposition pour toutes informations complémentaires que vous souhaiteriez obtenir.



www.ethis-recrutement.fr

@ : info@ethis-rh.fr

Tel : 02.40.35.63.65



