Etienne CONTET

Actuellement en Projet de Fin d'Etudes au sein de Groupe Qualiconsult dans le cadre de ma formation d'ingénieur, je termine ma 5e année post-bac et me dirige vers l'obtention de mon diplôme. J'ai effectué l'ensemble de mon cursus ingénieur à l'Institut National des Sciences Appliquées de Strasbourg.



Par mes stages, mes actions bénévoles et mes loisirs, j'ai développé un sens du relationnel certain, et une motivation pour faciliter le quotidien d'autrui. Ma sensibilité au monde qui nous entoure me pousse à vouloir faire partie de la création du monde de demain.