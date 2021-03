Etienne ETIENNE HODOT (HODOT)

C’est autour de l’ingénierie de l’environnement que j’ai construit ma carrière : gestion de l’eau et des milieux naturels puis risque industriel et pollutions des sols et aujourd’hui également aménagement du territoire et infrastructures. J’utilise mes compétences en collaboration avec les experts du groupe pour accompagner nos clients dans une démarche environnementale de qualité.



Les mots clefs : ouverture, échange, confiance, rigueur.



Mes compétences :

Dépollution

Développement durable

Environnement

ICPE

Installations Classées