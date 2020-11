Diplômé d'un BTS des Industries Plastiques EUROPLASTIC (IPE).



Avec mes deux années d'alternance sur machine de micro-injection de type Babyplast, ainsi que mes missions d'intérim sur des machines de types Arburg, KraussMaffei, et Netstal.



Actuellement Chef d'équipe, je travail sur des presses de type Engels, Billion, Battenfeld et Demag équipées de robots de marque SEPRO.



Je suis une personne sérieuse, polyvalente et disponible pour approfondir mes connaissances dans le domaine de la plasturgie.