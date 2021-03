Etienne SCHARR

De formation pluridisciplinaire (Économie, Sociologie, Philosophie, Droit), j’enseigne depuis une dizaine d'années dans le secondaire et le supérieur. Je suis également auteur de manuels scolaires chez Nathan.



Je suis par ailleurs membre de jury du Baccalauréat et j'ai été plusieurs fois membre de l’équipe d’organisation et de coordination des corrections du Baccalauréat pour l'académie de Paris.



http://www.linkedin.com/in/etiennescharr



Mes compétences :

E-learning

Pédagogie

Economie

Sociologie

Sciences politiques