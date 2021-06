Etienne SEMON

Curieux, sociable, j'aime le travail en équipe. Le challenge est pour moi très motivant tout en respectant le coté humain des relations. Je suis en quête permanente d’amélioration des processus, afin de garantir une meilleur efficacité dans mon travail.



Mes compétences :

C#

C++

C Programming Language

Windows Communiciation Foundation

SNMP

Microsoft Visual Studio.NET

XML

XAML

Windows Presentation Foundation

UML/OMT

SOAP

Oracle

Microsoft Windows Server

Microsoft Windows

Microsoft Visual Studio

Microsoft SQL Server

Microsoft .NET Technology

Devart