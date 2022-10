Etienne SENI

CURSUS PROFESSIONNEL



- Je suis avocat, exerçant au barreau du Burkina Faso.



- Je suis titulaire du CAPA session 2002 ;



- Avocat stagiaire du 22 juillet 2003 au 22 juillet 2005, liste de stage du barreau du Burkina ;



- Avocat titulaire, inscrit au grand tableau de l'ordre des avocat depuis le 04 Août 2005 ;



- Avocat collaborateur du 04 août 2005 au 09 octobre 2007 ;



- Ouverture de mon cabinet personnel depuis février 2008 ;







APTITUDES PROFESSIONNELLES



- Assistance des entreprises et sociétés commerciales ;



- Conseil des entreprises et sociétés commerciales ;

- Consultations juridiques et fiscales ;



- Négociation, rédaction et suivi de vos accords ;



- Rédaction d’actes et Constitution de sociétés,



- Représentation et Défense.







DOMAINES D'INTERVENTION



Mon cabinet intervient principalement :





Droit des affaires :



- Droit Commercial Général,



- Droit des Sociétés (sociétés commerciales et professionnelles, associations et fondations),



- Procédures collectives et entreprises en difficulté)



- Ventes de fonds de commerce, bail commercial,



- Droit Fiscal,



- Droit Bancaire et financier,



- Recouvrement de Créances commerciales.







En droit administratif et public :



- Contentieux Administratif,



- Droit Administratif Général,



- Droit de la Fonction Publique,



- Collectivités Locales,



- Droit et Contentieux Electoral,



- Droit Public Economique,



- Droit et Contentieux des Marchés publics ;







AUTRES POTENTIALITES







Droit des assurances :

- Règlement de sinistres,

- Responsabilité civile.



Droit de la propriété intellectuelle :

- Droit des brevets,

- Droit des marques,

- Droit des dessins et modèles,

- Propriété littéraire et artistique,

- Droit de l'informatique et des télécommunications





Droit civil

(état des personnes, divorce, questions de filiation, succession, etc.)



Droit et procédure pénal



Droits humains



Droit du travail et de la sécurité sociale



Mes compétences :

Conseil

Défense

Rédaction

Rédaction d'actes