Etudiant CRSA

Nos étudiants de BTS Conception & Réalisation de Systèmes Automatiques sont à la recherche active de stages dans le milieu de l'automatisme industriel pour une durée de 6 à 10 semaines (Mai-Juillet).



Notre Etablissement propose également ses services de conception et de réalisation de tout projet industriel dans le secteur de l'automatisme.

Vous avez un projet mais vous manquez de temps ou de budget ? Affranchissez-vous des coûts de conception et de réalisation ! Validez le cahier des charges au plus tard en Novembre, et soyez livrés en Juin. Ce projet intervient dans le cadre de la validation du diplôme des nos étudiants.



Nous sommes également très attachés à multiplier les liens avec l'industrie. Nous sommes ouverts à toutes propositions dans cette optique (interventions en classe, conférences, projet divers).



Le technicien supérieur CRSA est un spécialiste de la conception des équipements automatisés présents dans des secteurs aussi variés que l'exploitation de ressources naturelles, la production d'énergie, la transformation de matière première, le traitement de l'eau ou des déchets, l'agroalimentaire, l'industrie pharmaceutique, l'industrie cosmétique (y compris le luxe), la robotique, la réalisation d'équipements pour le service à la personne, le pilotage d'installations de spectacle ou de loisirs, la fabrication de produits manufacturés (mécanique, automobile, aéronautique et autres), la distribution de produits manufacturés, l'industrie automobile, les transports, la manutention, l'emballage, le conditionnement.



Conçus pour répondre à des besoins spécifiques, ces systèmes automatiques sont réalisés sur mesure et fabriqués à l'unité ou en petite série pour des clients exigeants. Le titulaire de ce diplôme trouve sa place dans des entreprises très diverses lui confiant des activités professionnelles nouvelles suivant les nombreuses évolutions des systèmes automatiques et des équipements automatisés.