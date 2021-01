Eugène LEFRERE

Va tout le temps à la pêhe en mer, en bâteau pour les casiers à homards à tourteaux et aux araignées, pour pêher au filet droit, au trémail, à la traîne pour les bars, les lieux, à la dandine pour les maquereaux, les dorades, les pagres, les cabillauds, les tombes, les chinchards (ben oui...), les merlans, et aussi à la palangre, à la bigoudène... et puis l hiver il mets son filet sur l estran suivant l 'état de la mer et le coefficient et il distribue des poissons aux voisins et aux vieux qui ne vont plus à la pêche et il est content... voilà.....

Et puis il prend son camping car Notin et va faire des virées un peu partout...