Eugénie BARVET (BARVET )

Je suis psychologue clinicienne.

Mon rôle est d'accompagner la personne dans sa dimension psycho-affective, relationnelle et cognitive. Pour cela j'utilise des outils spécifiques me permettant de recueillir des données qualitatives et quantitatives (entretien clinique et examen cognitif).

Au-delà de l'accompagnement de la personne, ma fonction consiste à travailler en équipe pluridisciplinaire et en partenariat avec les professionnels. Le but est de comprendre ce qui fait difficulté chez la personne et mettre en place un accompagnement ciblé. La finalité de mon travail est la préservation ou l'accès à l'autonomie et à la participation sociale de toute personne en tenant compte de sa singularité.