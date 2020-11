Eugénie LANOT

11 ans d'expérience

- Secteurs public et privé : Communication institutionnelle ou communication produits ; Stratégie de communication 360° et gestion de projet opérationnelle ; Communication éditoriale ; fortes capacités rédactionnelles ; Événementiel : salons, conférences, réunions à enjeux... ; Management : pilotage de projets transversaux.

- Cabinets de hauts dirigeants (ministre, directeur d’établissement public) : Organisation ; Rédaction de discours et autres travaux d'écriture ; Pilotage de projets transversaux.



J’ai fait la preuve de ma capacité à évoluer et à transférer mes compétences, en débutant mon parcours dans la sphère publique, où j’ai mis en œuvre une communication institutionnelle, et en le poursuivant dans le secteur privé où j’ai pu développer des plans de communication produits.



J'ai été partie prenante aussi bien du côté des décideurs publics que privés. Cette double expérience auprès des acteurs décisionnaires du marché me confère un regard pertinent dans les domaines du bâtiment et du DD, et constituera un plus en matière de stratégie pour l'entreprise qui m'emploiera.