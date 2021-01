Eugénie LASGUIGNES

Après mon Master 2 en Informatique et Statistique Décisionnelle, j'ai intégré CGI Montpellier, puis CGI Toulouse en tant qu'ingénieur en BI.

Je travaille depuis plus de 6 ans dans ce domaine, et j'ai pu découvrir plusieurs secteurs d'activités (retail, bancaire, aéronautique) et développer mes compétences notamment sur la partie ETL, mais aussi partager mes connaissances à travers les formations que j'ai pu donner à mes collègues.



Mes compétences :

Base de données

Datawarehouse

Statistiques

ETL DataStage

SQL

Cognos