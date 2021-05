Eugenie LE METAYER

Mes principales compétences sont :

L'organisation et la modélisation des processus.

La gestion des prestataires & fournisseurs : informatique, routage documents et centre d’appels.

La gestion de projets : délocalisation sites production à l'étranger (Seattle, Hongrie & Sénégal), mise en place Lecture Automatique de Documents, certification ISO.

Expérience à l'international : anglais courant (Business school UK), missions à l’étranger.

Le management fonctionnel et opérationnel d’équipes de différentes tailles

La mise en place des tableaux de bord pour un pilotage de l'activité(indicateurs d'activité, de productivité,de qualité).



Mes compétences :

Gestion de projet

Assurance qualité

Conseil en organisation

Coordination

Optimisation des process

Certification ISO 9001