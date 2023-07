Je suis un humaniste qui aime évoluer et contribuer, avec des capacités d'écoute et d'analyse. Je suis une personne assertive . Mes centres dintérêt sont les technologies numériques et les relations humaines. Aujourd'hui, je me professionnalise en tant que développeur logiciel, et je veille à développer mes connaissances car je ressens l'envie de m'investir dans des entreprises et des projets enrichissants.