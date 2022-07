Eugenio FLAJANI GALLI (EUGENIO FLAJANI GALLI)

Sono psicologo, psicosessuologo, mental coach, scrittore, poeta, web marketing specialist e social media manager. Mi sono laureato prima al corso di laurea a numero chiuso in Scienze e Tecniche Psicologiche e poi con lode in Psicologia, senza mai andare fuori corso (come ben pochi miei colleghi). Ho frequentato decine e decine di corsi tra convegni, congressi, workshop e seminari, arrivando a maturare una conoscenza a 360° della psicologia. Inoltre ho ottenuto un master in psicosessuologia con il massimo dei voti. Lavoro nel mio studio privato a Giulianova provincia di Teramo e collaboro con il Rotary International, lUniversità degli studi dellAquila, il Comune di Giulianova e lOrdine degli Psicologi tenendo dei convegni multidisciplinari per la promozione culturale; nel tempo libero scrivo poesie, aforismi, articoli e libri in vendita presso Mondadori, Feltrinelli, Amazon, Hoepli, Rizzoli, Google Play, Libreria Universitaria e tanti altri store. Chi vuole rimanere in contatto con me, leggere le mie opere (libri, poesie, ecc.) e i giornali che trattano delle mie iniziative, ma anche ricevere gratuitamente news di psicologia e sessuologia, può visitare il sito https://psicologogiulianova.wixsite.com/info , il blog https://farecultura.blogspot.com e mettere mi piace alla pagina Facebook https://www.facebook.com/psicologogiulianova , oppure cercarmi su Google e consultare le oltre 50 pagine di risultati su di me.