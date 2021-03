Eugenio TOSONI

Mes spécialités sont le conseil et l'audit en sûreté en milieu hostile, la gestion sûreté de bases vies et de chantiers en milieu hostile, la gestion sûreté de plateformes pétrolière en milieu hostile avec un savoir faire unique en contre piraterie (basé sur le vécu et le feed back de trois attaques de pirates avec prises d'otages utilisant trois modus operandi différents et sur des missions embarquées en mer rouge et dans le Golf d'Aden), la protection rapprochée de personnes et de biens en milieu hostile, l'encadrement et la formation de personnels autochtones.



100% des personnes dont j'ai assuré la protection sont rentrées chez elles en vie. Lors des coups durs, mes interventions ont permis de réduire l'impact des dégâts potentiels à leur strict minimum.



Excellente connaissance et pratique de la psychologie dans les situations de conflits inter-personnels.



Mes compétences :

Renseignement et analyse

Gestion de projet

Security manager

Gestion de crise

Protection rapprochée

Leadership and team management

Sureté maritime

Consulting