Eva BEN RABIA

A vous employeurs, je vous accompagne afin de fiabiliser vos recrutements et favoriser votre marque employeur dans un contexte de guerre des talents et de besoins qui changent.



I Le concept : La gestion complète de votre processus de recrutement. Ni plus, ni moins.



I Ma mission : Vous aider à vous concentrer sur votre coeur de métier en gérant pour vous, en votre nom, vos recrutements de A à Z.



I Ma méthodologie : Inbound Recruiting " Attirer, convertir, recruter et fidéliser "



I Mon grand + : Permettre à chacun de donner du sens à son histoire en étant précise, efficace et bienveillante



I Mon petit + L'expérience candidat est l'ADN de RH for You : En effet, tout candidat, même non retenu, sera un porte-voix pour l'entreprise. Tout au long du cycle de recrutement, l'accent est mis sur l'expérience que nous ferons vivre à vos candidats.



Je vous montre ?



rhforyou.com

contact@rhforyou.com

06.71.96.94.52