Eva ELMSHÄUSER

- Chargée de mission développement durable depuis 2008, expérimentée, créative et dynamique

-Expérience professionnelle approfondie en coordination et pilotage de projets

- Formation scientifique pluridisciplinaire (biologie, statistiques, études quantitatives)

- Calculs de Bilans Carbone (scopes 1,2,3)

- Fortes compétences méthodologiques : Montage et suivi de plans d'actions et d'indicateurs RSE

- Montage de dossiers de certification environnementale (Green Globe, restauration biologique, Pavillon bleu, Iso 14001) ; veille réglementaire

- Compétences interculturelles, trilingue allemand-français-anglais