Eva ROLLAND

Designer confirmée, je me suis spécialisée depuis 10 ans, à mon compte depuis 2016.

À l'origine de plus de 400 modèles pour de nombreux clients à la renommée internationale, je possède une expertise toute particulière dans le milieu de la mode et du textile.



Fondatrice de la SAS ev designer, mon objectif est de vous accompagner dans la conception design de vos produits soft.

Du brief au prototype final, mon intervention créative sera globale :



Recherche de tendances, matières et couleurs

Études de styles

Créations & innovations produits

Redéfinition de produits existants restyling

Suivi de prototypage et de développement

Design graphique/cosmétique appliqué au produit

Identité visuelle (logo, charte graphique)

Conception de supports de communication (catalogue, packaging, PLV)



Mes compétences :

Adobe InDesign

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Microsoft Office (PowerPoint, Word, Excel)