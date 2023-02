Eva Sylvie RUSSO

J'ai à mon actif plus de vingt années d'expérience, cumulées dans des activités polyvalentes en lien avec la gestion, l'organisation et la comptabilité.



D'un naturel autonome, je suis très méthodique dans le suivi des tâches qui me sont confiées. Mon expérience auprès de la société Bureautique du Centre chez laquelle j'ai passé 17 ans m'a permis d'acquérir de nombreuses compétences : de la rigueur pour le suivi des dossiers mais également une capacité d'adaptation pour répondre aux multiples demandes. Je sais également parfaitement m'adapter au travail d'équipe ayant dû de nombreuses fois encadrer, planifier et organiser la gestion du personnel afin de répondre au mieux aux attentes des clients.



Je recherche ainsi à m'insérer dans un projet professionnel qui permettra de mettre en avant ces compétences dans un souci permanent de résultats.



Mes compétences :

Comptabilité générale

Assistanat de direction

Organisation du travail

Gestion de projet

Secrétariat

Relationnel

Management

Analyse de données