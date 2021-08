Eve MCDONALD

15 ans Marketing stratégique et opérationnel

Responsable de la performance des produits digitaux, de leur marketing, de l'expérience et de la satisfaction des clients, je porte le ROI.



e-commerce / digital / Acquisition/CRM /International



J'accompagne les start-up, les scale up, les pme en démarche de transformation digitale, et je facilite le passage de caps de croissance décisifs.



J'orchestre les compétences marketing/créatives/data, fédère les équipes autour de l'objectif, et conduis les projets en mode agile.

Je partage la vision client en interne et en transverse.



Pilote des ventes, et du budget avec rattachement PDG/DG.





*** Compétences ***

Répondre aux objectifs par des stratégies de ventes et marketing multi-canal, flexibles aux changements, et cherchant à délivrer satisfaction au client dans son expérience avec la marque.



