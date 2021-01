Evelyne B. ESNAULT

Je m'appuie sur 25 ans d’expérience en management, en conseil interne et externe en Europe et en Asie dans des environnements professionnels enrichissants et multiculturels : Direction de filiale, Vice Présidente Europe d’un groupe américain, Création d’entreprises, Responsable élue, et Consultant et coach auprès de décideurs

L’élaboration de réponses adaptées et l’appropriation par les acteurs des moyens pour atteindre les objectifs escomptés tout en maitrisant les changements induits ou provoqués a toujours été ma ligne directrice.

Une compréhension approfondie des facteurs opérationnels et des agents de changements me permet donc d’offrir des points de repère aux managers et aux collaborateurs pour qu’ils s’adaptent et s’approprient le projet par une démarche collaborative.



Coach certifié - Associate Executive Coach chez Business Succes Coach Network



Compétences clés:



- Accompagnement du management de Transition lors de fusions, acquisitions et redéploiement d’activités



- Coaching de dirigeants et de managers



- Accompagnement de dirigeants et de managers lors de plans sociaux, de profondes restructurations internes et de projets transverses



- Accompagnement de projet immobilier/ aménagement de sièges sociaux et transfert de personnel dans le tertiaire



- Accompagnement pour la prise de fonction réussie de cadres et dirigeants dans l'entreprise



- Accompagnement pour l'assertivité du management féminin (éviter le plafond de verre dans l'entreprise)



- Conduite du changement, gestion de conflits, gestion de sortie de crise et facilitateur



Mes compétences :

Conduite du changement

Leadership Development

Executive coaching

Facilitateur de coopération

Coaching professionnel

Résolution des conflits

Transition / evolution de carrière

Coaching de dirigeant

Coaching feminin

Transitions organisationnelles et culturelles

Transitions professionnelles

Succession planning

Conférencier

Adjunct Faculty

Accompagnement individuel

Gestion de carrière

Orientation professionnelle