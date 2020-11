Evelyne BERTHET

Depuis Janvier 1990, date de début de mon expérience dans les Achats, je me suis forgée une expérience riche et diversifiée tant par les domaines d'activité que par les évolutions économiques du marché.

J'ai démarré Acheteur de produits finis dans une PME.

Très rapidement, ce démarrage a pu prendre un envol certain dans une autre entreprise de taille plus importante et dans un domaine de maintenance bancaire où les Achats n'étaient qu'à leurs balbutiements. Une forte implication a été nécessaire dans la gestion des stocks en commençant par le référencement des articles et dans la réduction des coûts. Ma force de propositon et de conviction et mon analyse critique ont su convaincre la Direction et me permettre de gravir progressivement les échelons vers un poste de responsable du service Achats : achats de pièces techniques, moyens généraux, sous traitance.

J'ai également été nommée auditeur interne Qualité, ce qui m'a permis d'être force de propositions dans l'amélioration des méthodes et de l'organisation des services de l'entreprise.

Après, près de 16 ans d'expérience dans cette société, j'ai décidé de prendre un nouvel envol vers d'autres challenges afin de mettre à profit mes connaissances, dans d'autres domaines.

Depuis Juin 2007, je suis gérante d'un centre d'amincissement : remodelage, perte de poids, raffermissement, réduction de la cellulite, bien-être et surtout coaching personnalisé. Une méthode globale qui réunit à la fois, soins corporels, accompagnement diététique, vente de produits cosmétique. Une belle reconversion professionnelle ! Virage à 90° très intéressant et enrichissant qui me permet d'utiliser mes compétences de base et ajouter un fort potentiel commercial. Autre aspect à ne pas négliger : faire partie d'un réseau qui existe depuis bientôt 20 ans, leader en amincissement avec une soixantaine de centres en France et des axes de développement à l'étranger. Quand on a un vécu depuis plusieurs années dans des entreprises, il est souvent difficile de se lancer sans filet mais s'il est en or, cela peut être une bonne rampe de lancement pour atteindre d'autres sommets, ... à suivre, ...www.bourg-en-bresse.effea-minceur.com



Mes compétences :

Amincissement

Audit

audit Management

Cosmétique

Diététique

Management

Management technique

Technique

Achats

Compléments alimentaires

Vente