Evelyne LEIVA GONZALEZ (LEIVA GONZALEZ EVELYNE ANDREA )

ESTHÉTICIENNE MASSEUSE RÉFLEXOLOGUE Un peu plus de 20 ans d'expérience ds le domaine du bien être

Maîtrise des techniques de massage du corps( le balinais,le polynésien,l'ayurvedique... ) du visage(le kobido) et de la minceur (drainage lymphatique,palper rouler minceur manuel et mécanique) mais également de la remise en beauté par l'intermédiaire de prestations telles que la manucure,la beauté des pieds et les épilations.

Formation certifiée auprès du Spa "les cinq mondes" et du centre d'endermologie "Icoone".

Mai 2019 création de ma microentreprise "Au coeur de l'Essence"

Institut de beauté en plein coeur de la Plaine st Denis.