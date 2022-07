Evelyne PERRIER (PERRIER)

Après plus de 20 ans au sein du Service de Santé des Armées, en tant quauxiliaire sanitaire sur la Base Aérienne dAVORD,



Jai acquis une solide expérience dans les relations humaines.

Au bout de toutes ces années, je me réoriente vers une médecine plus douce et alternative afin de pouvoir accompagner les personnes autrement que par la médecine traditionnelle.

Suite à un travail sur moi-même pour affronter certaines épreuves de la vie, jai appris la gestion des émotions et approfondi mes connaissances en poursuivant des formations telles que les Techniques d'Optimisation du Potentiel TOP (diplôme dans les armées), lautohypnose, le coaching personnel et professionnel, la psychologie généalogique.

Mes capacités humaines, dêtre à lécoute et danalyse, mon empathie me permettent de répondre au mieux aux besoins de chacun, travaillons ensemble avec respect et confiance, en toute sérénité et sécurité.



Des séances adaptées et personnalisées à vos valeurs et surtout à vos objectifs afin de retrouver un équilibré émotionnel, physique dans vos ressources personnelles vous sont proposées.

Grace à ce travail sur le corps et lâme, nous pouvons avancer sur ce chemin "le mieux-être", recolorer sa vie, mais surtout cicatriser nos traumatismes du passé et se réapproprier une énergie insoupçonnée :

LA LIBERATION