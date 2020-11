Everick MONTAGNE

Tout d'abord bonjour à ceux qui parcourent ma fiche.



Mon diplôme d'ingénieur en informatique couronne 5 ans d’étude post-bac durant lesquelles j’ai pu effectuer plusieurs stages (durée cumulée dépassant 1 an) aboutissants à une première embauche chez Acelys, une petite SSII basée sur Montpellier.

Une année plus tard j’ai rejoins l'agence LOGICA de Montpellier. J’y ai intégré le Centre de Compétences ATG, pour des missions d’analyse et de développement au sein de divers projets pour France TELECOM, sur un socle technologique Java / J2EE.

Mes atouts sont ma capacité d’adaptation, ma sagacité, ma rigueur et mon esprit de synthèse.





6 ans d'expérience professionnelle durant lesquelles j'ai pu développer mes compétences autour de plusieurs pôles:



• Façade de webservices.



• Connaissance des portails d'entreprise.



• Maîtrise de plusieurs frameworks J2EE : Spring, Hibernate, ATG (depuis la version 5.3 jusqu'à 2007.1), Struts, EzPublish 4.



• Connaissance des architectures orientées web service (java et .net).



• Connaissance des processus de validation.



• Maîtrise de différentes technologies internet (JSP, PHP, Flex, Ajax, Javascript, CSS, XML, etc.)





Langues:

Anglais - lu/écrit/parlé à un bon niveau (TOEIC 800).

Français - langue maternelle



Mes compétences :

ATG

eZ Publish

Hibernate

J2EE

J2EE Spring

Spring