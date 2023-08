Exode EXODE (DAPLEX)

Professeur de SES, docteur en anthropologie spécialiste du sport (football), un militant et chercheur (indépendant ) engagé...

Par ailleurs, je suis un éducateur sportif, dirigeant au sein d'un club de football...

"Quand je vois un "Homme", je vois une tête, deux bras et deux pieds, et basta !!!" Exode DAPLEX.

Je récuse cette "société de paillettes" et ce "zapping sociétal" qui ne cessent

de nous plonger, si je puis dire dans l'obscurantisme...

Je suis donc un fervent partisan de l'esprit critique.



Auteur de l'ouvrage intitulé : Le Métier de Footballeur, un anthropologue chez les débutants, l'Harmattan, décembre 2011 et de quelques chroniques sur le net.