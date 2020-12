LA DOMOTIQUE POUR TOUS LES BUDGETS :

Créée depuis plus de huit ans, cette société a su prendre le bon virage en étant à lécoute de la clientèle aussi bien en électricité générale quen domotique. Ayant eu des chantiers dans un rayon de trente kilomètres autour de Toulouse, elle a eu loccasion de refaire des tableaux électriques, daménager des installations électriques dans des constructions neuves, de refaire limplantation électrique dans des biens immobiliers pour des rénovations, de mettre en place des VMC, des chauffagesmais aussi en domotique, en particuliers en KNX.

Les premiers chantiers domotiques sont vite arrivés grâce à notre crédibilité et grâce à nos prix attractifs. Notre concept « La domotique pour tous les budgets » attire beaucoup de monde.

Le point important est de faire un travail de qualité tout en œuvrant rapidement. Les devis gratuits sont précis et ils permettent de visualiser rapidement la proposition. Les garanties (décennal, choix des produits) sont envoyées en même temps que le devis.

Léquipe se transforme et sagrandit aussi bien en électricité quen domotique afin de répondre à des besoins de plus en plus importants.

Nous remercions tous ceux qui nous suivent et qui nous font confiance.





contact :

TEL : 09-67-09-66-12

@ : contact@expert-domotic.com



renseignements sur l'entreprise et la domotique :

Site : www.expert-domotic.com

Deuxième site : http://minisite.hager.fr/expert-domotic/

Un grand nombre d'information se trouve sur notre page twitter jumelée avec facebook. Nous mettons en ligne bien sur les renseignements sur la domotique, mais aussi sur l'électricité,la construction immobilière, la rénovarion,le prêt immobilier,bref ce qui tourne autour de l'habitât .

twitter : https://twitter.com/EXPERTDOMOTIC

facebook : https://www.facebook.com/pages/Expert-Domotic/179341002186791



adresse postale : 3547 route La lauragaise, immeuble Le Memphis 31670 Labège.





Nous vous remercions de votre attention.





