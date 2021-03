Eya ADJOKOU

Pharmacienne Assistante

Pharmacie du chêne pointu / Clichy-sous-Bois / Depuis Septembre 2020

Porter assistance à léquipe en ces temps de crise

- Prise en charge des patients testés au Covid 19

- Dispensation des médicaments au comptoir

- Conseils des patients face à la crise



Co-Fondatrice et E-Consultante Pharmacien

Mon pharmacien Mon conseiller / Paris / Depuis Avril 2020 (temps partiel)

Conseiller en toute confidentialité sur tout problème lié à la santé

- Téléconsultation /e-santé

- Suivi de patients

- Conseillère en santé et bien être

- Création du site web de l'entreprise, gestion des réseaux sociaux

- Rédaction de cahier de charge de la conception d'une application

- Rédaction et Publication darticle de vulgarisation scientifique



Assistante Chargée détudes Marketing

Harris Interactive département santé / Vincennes /Septembre - Mars 2020

Participer aux différentes études quantitatives et qualitatives

- Déclarer à la transparence et au CNOM, Pharmacovigilance

- Mettre en place, suivi et vérification du terrain

- Faire le traitement et mise en forme des résultats

- Analyse des résultats et recommandations stratégiques



Pharmacien Assistante

Pharmacie de la muette / Garges-lès-Gonesse /Mars Juillet 2019

Assure la dispensation et le bon usage du médicament à usage humain

- Gérer des stocks,

- Assurer de la bonne compréhension du traitement par le patient

- Proposer au patient un suivi pharmaceutique

- Contribuer aux dispositifs de sécurité sanitaire, pharmacovigilance.