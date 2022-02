Ezendu ELIJAH

Le Dr Elijah Ezendu avait occupé le poste de président de Motus Health Initiative ; président du conseil consultatif, Igbo Filmmakers Forum ; GCOO, Groupe Idova ; PDG, Rubiini ; Conseiller spécial, Association des employeurs du transport routier du Nigéria ; directeur, MMNA Investments; Président (Board of Fellows), Lead Assessor & Council Member, Institute of Management Consultants, Nigeria ; Ressource principale, Centre pour le développement de l'intelligence concurrentielle ; directeur du redressement, Consolidated Business Holdings ; directeur de l'exploitation, Rohan ; directeur exécutif, Fortuna, Gambie et Malte ; vice-président, Expédition raffinée ; directeur des programmes, Institute of Business Development, Nigéria ; Membre du comité TDD, Association internationale des architectes logiciels, États-Unis ; Membre du comité de planification stratégique et de mise en œuvre, Chartered Institute of Personnel Management of Nigeria ; Country Manager & Adjoint, Regent Business School, Afrique du Sud ; Développeur du programme de master spécialisé en développement commercial, Jones International University, États-Unis.