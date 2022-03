F.o.i ....

GESTIONNAIRE ORGANISATRICE...





Candidate spontanée, je peux répondre éventuellement aux offres de gestions techniques et administratives, si telle proposition de ce poste se présentait dans vos services.



J’ai pu développer diverses formations techniques, bureautiques, informatiques... et également obtenu la validation de compétences

J'ai par ailleurs réalisé de nombreuses expériences dans de grands groupes internationaux dans l'exploitation et la logistique.



Je suis en mesure d'occuper ce poste dans le département Drômois et Ardéchois



Je me tiens à votre disposition et souhaiterais vous rencontrer afin d’échanger sur les possibilités de méthodes de travail, découvrir votre secteur d’activité et vos méthodes de travail.



Ainsi conjuguer le potentiel de nos moyens afin établir une vision constructive en amont pour la prospérité de l'entreprise et la réussite de ce futur emploi.



A bientôt

F.O



Mes compétences :

logisticienne

Gestion paie

Administration des ressources humaines

technicienne exploitation

Développement

Humanitaire