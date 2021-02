Au lycée, j'ai suivi le cours VWO Bilingue. Cela signifie que j'ai suivi la moitié de mes cours en anglais. En outre, j'ai également obtenu mon Baccalauréat International de Langue et Littérature Anglaises.



Après avoir obtenu mon diplôme VWO, j'ai commencé à étudier les European Studies à Maastricht. J'ai suivi ce projet pendant six mois et j'ai ensuite commencé à étudier International Business Communication à l'université Radboud de Nimègue.



J'ai commencé à travailler en 2016 comme caissière. J'ai fait cela pendant deux ans. Je me suis assis derrière la caisse enregistreuse, je me suis tenu à côté du client et j'ai pu compter l'argent.



En 2019, j'ai commencé à travailler au cinéma (cinéma VUE) et dans une salle à manger. Au cinéma, j'étais derrière la caisse et je vendais des billets, je me tenais derrière le bar et je nettoyais.



Je travaille toujours à la salle à manger (2021). J'y prépare des boissons ainsi que de la nourriture pour les invités.



Depuis décembre 2020, je travaille également comme tuteur dans les matières anglais et français. Je donne des cours de soutien scolaire aux enfants du lycée à partir de 12-18 ans.