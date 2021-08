Fabien AUREJAC

Expérience et qualifications:

• très expérimenté en programmation web (html/css, php, mysql, javascript, actionscript 3)

• adaptable aux languages compilés (a déjà fait de la formation ponctuelle en C++, LISP, Python)

• administration serveurs Linux et plus particulièrement LAMP (Linux Apache Mysql/MariaDB PHP) via bash

• bonnes notions en mathématiques et pas mal de notions en sciences (apprentissage très fréquent d'anciens, nouveaux concepts, théories, savoirs, veille scientifique et consultation ainsi que quelques contributions sur wikipedia)

• des notions grandissantes en traitement du signal pour le son (mathématiques appliquées à ce domaine et applications informatiques), quelques notions en traitement d'image.

• développe actuellement un cms de qualité pour la publication web, et le ecommerce

• veille technologique fréquente aussi du côté purement informatique, de sérieuses bases en mathématiques appliquées à l'informatique.

objectifs futurs:

• apprendre swift pour la conception de programmes et d'interfaces graphiques sur Mac OSX

• éventuellement développer un framework multiplateforme pour GUI et autres applications.

• éventuellement aussi participer activement au développement de l'audio sous Linux, ayant l'impression que l'écosystème audio Linuxien gagnerait à se simplifier du côté utilisateur, et qu'il est affecté par diverses faiblesses.

• développer un projet libre d'application audio-numérique pour Mac OSX dans un premier temps, puis en cas de succès développer pour Linux, voire Les plateformes Microsoft.

• développer un site internet collaboratif pour l'échange autour de la dite application libre.

Défauts :

• délais de rendu parfois longs car travail de fond.

• coupeur de cheveux en quatre dans le sens de la longueur.

Qualités :

• un bon suivi de produit, à en être même déçu parfois d'être peu sollicité sur des points améliorables (à condition d'être rémunéré).

• forte exigence sur soi.

• qualité du code.



Mes compétences :

Ingénierie système

Mathématiques appliquées

LAMP

JavaScript

Piano

MySQL

C++

Jazz

PHP

Ingénierie du son

Apache