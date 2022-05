Fabien BERGERET

Diplômé de Supélec en 93, j'ai rejoint Nahua Technologies, qui commercialisait la base de données Versant en France et en Europe Francophone ; après y avoir passé 2 ans 1/2 en tant qu'ingénieur technico-commercial, j'ai été embauché par PSA Peugeot Citroën en tant qu'architecte de systèmes temps réel où j'ai travaillé sur de quelques projets internationaux autour de la standardisation de l'usage de Java pour la télématique.



J'y suis resté pendant 3 ans, au bout desquels j'ai rejoint la société de service CMG France en tant qu'expert Java ; j'ai passé la majorité de mon temps en régie chez mon client, Altaïr (filiale des Banques Populaires), à mettre en place et à donner des formations sur le thème des nouvelles technologies, et à encadrer des équipes de juniors.



L'appel de la province s'est ensuite fait sentir, et j'ai intégré M+X (filiale monétique des Banques Populaires), à Toulouse, avec les responsabilités de chef de projet, sur des projet I*net en Java.



Je suis maintenant chez Cap Gemini, à Toulouse, en tant qu'architecte J2EE.



