Bonjour à tous,

Je suis Ingé-son (studio et façade) ,sound-disigner et prof de batterie.

Je suis un passionné ,la musique EST ma vie.

Général Manager à GhostRecords et GhostProductions) (Studio multi-piste numérique) Suisse.(près de Montreux). Ancien DJ!J'ai encore un bon carnet d'adresse. (DJ' et groupes)