Fabien CHAPON

Depuis 20 ans dans l'industrie, mes différentes expériences m’ont donné l’opportunité d’appréhender plusieurs métiers dans un environnement de production parfois opposé :

De la fabrication en grandes séries de pièces plastiques injectées à la construction unitaire de biens d’équipements mécano-soudés.

La compréhension des contraintes de chacun me permet de manager, aujourd’hui, plus efficacement une équipe pluridisciplinaire (Production, Développement, Industrialisation et Achat) dans un environnement changeant ou il faut s’adapter constamment aux besoins des clients.





Mes compétences :

Technique

Conception

Industrialisation

Plasturgie

Chef de projet

Production